לכבוד הברית של בנו הראשון: הרשי ויינברגר בסינגל חדש

הרשי ויינברגר: "כמעט לפני שנה הוזמנתי להופיע באירוע של A Time – ארגון שתומך במשפחות שעדיין ממתינות לילדים. באותו זמן היו לי שתי בנות יפות, אבל חיכיתי שנים רבות לבן – "א אינגעלע" – שאוכל לקרוא לו שלי. כל כך הרבה לילות הסתיימו בתפילה הזו לה’, ובאחד הרגעים האלו, בשידור חי באירוע, הלחן הזה נולד לראשונה.

קרדיטים: לחן ומילים: הרשי ויינברגר עיבוד מוזיקלי: הידי רוזנברג מילים ותרגום: ותיהב לי בנין דכרין, א אינגעלע ותיתן לי בנים זכרים – ילד קטן ותיהב לי דעבדין רעותך, א אינגעלע ותיתן לי שיעשו את רצונך – ילד קטן א אינגעלע, וואס וועט מיר נחת געבן ילד קטן שיביא לי נחת א אינגעלע, וואס וועט תורה מצוות שטרעבן ילד קטן שישאף לתורה ומצוות א אינגעלע, ערליך און ריין ילד קטן, ירא שמים וטהור וואס זאל וואקסן גוט און וואויל מיטן אידישע חן שיגדל להיות טוב וראוי עם חן יהודי א אינגעלע, וואס זאל מיר נחת געבן ילד קטן שיביא לי נחת א אינגעלע, וואס זאל תורה מצוות שטרעבן ילד קטן שישאף לתורה ומצוות א אינגעלע, ערליך און ריין ילד קטן, ירא שמים וטהור וואס זאל וואקסן גוט און וואויל מיטן אידישע חן שיגדל להיות טוב וראוי עם חן יהודי