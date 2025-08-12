כיכר השבת
"אינגעלע"

לכבוד הברית של בנו הראשון: הרשי ויינברגר בסינגל חדש

המלחין והיוצר מארה"ב, חוגג את הברית של בנו הראשון, לאחר שתי בנות, בסינגל חדש שכתב והלחין. ההפקה המוזיקלית של הידי רוזנברג (סינגלים וקליפים)

הרשי ויינברגר: "כמעט לפני שנה הוזמנתי להופיע באירוע של A Time – ארגון שתומך במשפחות שעדיין ממתינות לילדים. באותו זמן היו לי שתי בנות יפות, אבל חיכיתי שנים רבות לבן – "א אינגעלע" – שאוכל לקרוא לו שלי. כל כך הרבה לילות הסתיימו בתפילה הזו לה’, ובאחד הרגעים האלו, בשידור חי באירוע, הלחן הזה נולד לראשונה.

היום, ביום הברית של בני הבכור, אני משחרר אותו לעולם. כשחיבקתי את התינוק שלי לפני כמה ימים, הכול הפך למציאות, ושיניתי את הפזמון הגבוה לשיר ערש. מה שהתחיל כקריאת לב הפך עכשיו לשיר עטוף בשמחה והכרת תודה. יהי רצון שה’ יברך כל זוג שממתין – במתנה המתוקה ביותר, ילד שיחזיקו בזרועותיהם, ושזה יקרה בקרוב, עם שפע ברכה".

קרדיטים:

לחן ומילים: הרשי ויינברגר

עיבוד מוזיקלי: הידי רוזנברג

מילים ותרגום:

ותיהב לי בנין דכרין, א אינגעלע

ותיתן לי בנים זכרים – ילד קטן

ותיהב לי דעבדין רעותך, א אינגעלע

ותיתן לי שיעשו את רצונך – ילד קטן

א אינגעלע, וואס וועט מיר נחת געבן

ילד קטן שיביא לי נחת

א אינגעלע, וואס וועט תורה מצוות שטרעבן

ילד קטן שישאף לתורה ומצוות

א אינגעלע, ערליך און ריין

ילד קטן, ירא שמים וטהור

וואס זאל וואקסן גוט און וואויל מיטן אידישע חן

שיגדל להיות טוב וראוי עם חן יהודי

א אינגעלע, וואס זאל מיר נחת געבן

ילד קטן שיביא לי נחת

א אינגעלע, וואס זאל תורה מצוות שטרעבן

ילד קטן שישאף לתורה ומצוות

א אינגעלע, ערליך און ריין

ילד קטן, ירא שמים וטהור

וואס זאל וואקסן גוט און וואויל מיטן אידישע חן

שיגדל להיות טוב וראוי עם חן יהודי

