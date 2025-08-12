אותו הסינגל? בשתי גרסאות: אליה והב בסינגל כפול

עונת החתונות

הכל מוכן,

החליפה הפפיון, הרכב גם, כבר מקושט מיום ראשון צפו: שמוליק סוכות מפנק אותנו ב"מתנות" יאיר טוקר | 15:36 ממה וממי התלהב מרדכי בן דוד? צפו בתיעוד המרהיב יאיר טוקר | 11:24 בדוק יהיה פה בלאגן חביבי אין מה לעשות זו שוב עונת החתונות גז ויאללה בואי כלה הנה החתן חברים מכל הארץ באו עד לכאן גז ויאללה בואי כלה הנה החתן כל המשפחה הגיעה יאללה בלאגן זה הזמן לפתוח את עונת החתונות אח שלנו התחתן הכלה אמרה לו כן בקרוב יהיה פה בן תגידו לי אמן כל הלילה אווירה של השמחות קול חתן וקול כלה הוא זכה בלי הגרלה תחייך למצלמה ויאללה לך לרקוד

אומן

הכל מוכן המזוודה והדרכון טסים מכאן הלילה לא הולכים לישון בידוק ארוך בבן גוריון חביבי אין מה לעשות בודקים אותי בציציות

ראש השנה באוקריאנה הנה אני כאן באתי עד אליך רבי נחמן מאומן ראש השנה באוקריאנה הנה אני כאן באתי עד אליך רבי נחמן מאומן

רבי נחמן מתקן את כל הנשמות רבי נחמן מאומן רבי נחמן המתוקן רבי נחמן של כולם צדיק יסוד עולם

אומן ראש השנה לדורי דורות אומן אומן ראש השנה הצליחה והושיעה נא בוא לאומן כל השנה ותראה אורות בוא לאומן כל השנה ותראה אורות

תבוא לשם תראה ניסים ונפלאות רבנו גם ימשוך אותך מהפאות מה שנשאר רק לעשות להתפלל על הציון לקרוא בקול התיקון

ראש השנה באוקריאנה הנה אני כאן באתי עד אליך רבי נחמן מאומן ראש השנה באוקריאנה הנה אני כאן באתי עד אליך רבי נחמן מאומן

רבי נחמן מתקן את כל הנשמות רבי נחמן מאומן רבי נחמן המתוקן רבי נחמן של כולם צדיק יסוד עולם אומן ראש השנה לדורי דורות אומן אומן ראש השנה הושיעה והצליחה נא בוא לאומן כל השמה ותראה אורות בוא לאומן כל השנה ותראה אורות