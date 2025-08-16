צפו בפרויקט הענק: "א קאדאטשקע אין בני ברק"

קאדאטשקע בבני ברק? עד לא מכבר היו שני המושגים האלו בבחינת תרתי דסתרי, שכן ריקוד הקאדאטשקע מתאפיין בניחוח ירושלמי אפוף הוד קדומים, אותו הביאו בני ירושלים של מעלה ממחוזות הדרוזים וערביי ארץ ישראל, אותם פגשו בין סמטאות העיר העתיקה או בחינגא של מירון בל"ג בעומר, ואילו בעיר התורה והחסידות של גוש דן פחות נצפו מחולות מעין אלו.

ואולם בחלוף השנים, פרץ ריקוד הקאדאטשקע למעגלי המשמחים והיה לסמל הריקוד והשמחה בכל רחבת ריקודים תוססת. אין רחבה ללא עשרות רקדני קאדאטשקע שמהווים את ליבת החתונה או כל שמחה יהודית אשר תהיה.

לקראת ימי בין הזמנים מגישים מקהלת 'מלכות' ואושי לנדסמן את הפרק השלישי בסדרת 'אין בני ברק', אחר מחרוזת הריקודים הראשונה של הפרק הראשון ומחרוזת קבלת הפנים של הפרק השני, כשהפרק הנוכחי יוצא לאור בסימן 'קאדאטשקע', כאשר הוא טומן בחובו מחרוזת של להיטי הריקוד האותנטיים התוססים ביותר של כל השנים. להיטים חדשים שזה עתה ראו אור לצד נעימות נוסטלגיות מהארכיון, אותם מבצעים גדולי זמרי החתונות של המגזר בהרמוניה מושלמת.

משתתפים בפרויקט הפעם: אברימי לונגר, מנדי וייס, מוישי ולס, יוסלה קרישבסקי, חיים פולק, יואלי קליין, אלי וייס, מוטי גולדמן, אהרלה סאמט, אושי פרוש, יוסל לייפער ויואלי דווידוביץ.

ושוב הגו את הקונספט פנחס ביכלר, שכמובן גם עיבד קולית, ואושי לנדסמן שאמון על האסטרטגיה והביצוע, והעיבוד המוזיקלי יחד עם אחיו הצעיר נפתלי לנדסמן – חבר מקהלת 'מלכות'.

קרדיטים:

הפקה וניהול פרויקט: אברהם יצחק שידלא

הפקת מקהלה וניהול: אבריימי גולדשטיין

עיבוד מוזיקלי: אושי ונפתלי לנדסמן