הדואט של הקיץ: גד אלבז ואבישי אשל משתפים פעולה

גד אלבז ואבישי אשל בדואט חדש: “תקוות”שני כוכבים מהבולטים במוזיקה הים־תיכונית־יהודית, גד אלבז ואבישי אשל, מאחדים כוחות לראשונה ומשיקים את “תקוות” – שיר פופ קייצי, תוסס ומלא אמונה. המילים והלחן של אלחנן אלחדד, והעיבוד העדכני של האחים אייל ויאיר שריקי.
הדואט עוסק בהתחדשות, באמונה ובכוח לקום מחדש מתוך הקושי, והחיבור הקולי בין אלבז לאשל יוצר אנרגיה סוחפת ומהנה. את השיר מלווה קליפ מיוחד שצולם במיאמי – באווירה קייצית ואנרגטית.
קרדיטים:
מילים ולחן: אלחנן אלחדד
עיבוד והפקה מוזיקלית: יאיר ואייל שריקי
