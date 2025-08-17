הדואט של הקיץ: גד אלבז ואבישי אשל משתפים פעולה שני הכוכבים מהבולטים במוזיקה הים־תיכונית־יהודית, גד אלבז ואבישי אשל, מאחדים כוחות לראשונה ומשיקים את “תקוות”. המילים והלחן של אלחנן אלחדד, והעיבוד של האחים אייל ויאיר שריקי (סינגלים וקליפים)

