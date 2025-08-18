מרגש: שרוליק רייזמן וחבריו המוזיקאים בקליפ המוקדש לחטופים

( צילום: עזרא טרבלסי )

שרוליק רייזמן, ידידם של כל גדולי המוזיקאים, לא עוצר מלשמח ולרגש את עם ישראל ומגיש קליפ שמיני בסדרה, כשהפעם מדובר בשיר שהולחן במיוחד עבורו ע"י המלחין ארי איצקוביץ מלייקווד - "אליו", על העיבוד והנגינה הופקד מאיר בנט.