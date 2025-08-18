מרגש: שרוליק רייזמן וחבריו המוזיקאים בקליפ המוקדש לחטופים

שרוליק רייזמן, ידידם של כל גדולי המוזיקאים, לא עוצר מלשמח ולרגש את עם ישראל ומגיש קליפ שמיני בסדרה, כשהפעם מדובר בשיר שהולחן במיוחד עבורו ע"י המלחין ארי איצקוביץ מלייקווד - "אליו", על העיבוד והנגינה הופקד מאיר בנט.
אל הביצוע המיוחד של "אליו" והקליפ שצולם ב'אולפני דניאל אלוני' במושב ישעי - הצטרפו הזמרים עקיבא גרומן ושמחה בירנהאק לצד חברי המקהלה המורכבת ממיטב חבריו של רייזמן המלווים אותו שנים רבות, כשבמעמד זה היא קיבלה לראשונה את התואר המכובד "רייזמנס' קאפעלע".
את השיר מקדיש רייזמן למען הרבות תפילה לטובת החטופים שמזה כמעט שנתיים שבויים בשבי החמאס, ומבקש מעם ישראל להצטרף אליו עם המילים שנוסכות אמונה ותקווה "מוֹצִיא אֲסִירִים וּפוֹדֶה עֲנָוִים וְעוֹזֵר דַּלִּים וְעוֹנֶה לְעַמּוֹ בְּעֵת שַׁוְּעָם אֵלָיו".
קרדיטים:
לחן: ארי איצקוביץ
עיבוד: מאיר בנט
