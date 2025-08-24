ילד הפלא לשעבר חוזר עם סינגל שני: "לקפוץ למים"

עילי אבידני, הזמר והיוצר הצעיר מירושלים, מוציא סינגל חדש ומעצים בשם "לקפוץ למים". השיר הקיצי והקצבי, שנכתב והולחן יחד עם אחיו יהונתן אבידני, מעביר מסר חזק של הגשמה עצמית וקריאה לעזוב את השגרה הבטוחה למען הגשמת החלומות.

"השיר הזה מוביל אותי בסוף לעשייה, דוחף אותי להגשמת החלומות", מספר עילי. "מזכיר לי כמה שההגשמה העצמית חשובה, וכמה זה חלק ממני. לפעמים השגרה של לעבוד בעבודה רגילה, או משהו שהוא לא באמת איפה שהלב שלך נמצא, עלול להשתלט, כי זה נוח. אבל בפועל החלומות זה הדבר הכי חשוב כדי שהאדם ירגיש שלם עם עצמו ושמח."

השיר פותח במילים "לא אמרתי שזה קל / אבל מישהו צריך לעצור את זה" וממשיך בתיאור מסע של שחרור מחשבות מעייפות ולימוד להרפות משליטה. השיר מגיע לשיאו במילים "אז החלטתי לקפוץ למים / ולצלול לתהום חסר שליטה / כל עוד אתה איתי עדיין / אין מקום לפחד משום דבר".

"בחרנו במילים האלה בגלל שזאת הדרך שלנו להעביר את המחשבות לקהל, את הרגשות של לצאת, ויש פה גם בסוף דחיפה בטקסט: דחיפה לקהל - בואו צאו, תעשו את החלומות שלכם, תגשימו את החלומות שלכם", מסביר עילי. "בסוף אתם יודעים מה החלומות שלכם, ולפעמים השגרה הזאת היא לא שווה איבוד עצמי."

עילי מצפה שהשיר יוביל להשפעה ממשית על המאזינים: "אני מקווה שזה פיזית יוביל אנשים לקום ולעשות שינוי, כדי לבוא ולהגשים את החלומות שלהם, להגשים את עצמם, לעשות משהו שהם אוהבים. בסוף כולנו מכירים את זה שאתה בתוך שגרה קבועה, ולפעמים אתה מוותר על החלומות שלך בשביל להגשים דברים אחרים."

השיר הופק מוזיקלית על ידי אחיו יהונתן אבידני, ומלווה בקליפ שביימה והפיקה רותם אבידני.

"לקפוץ למים" הוא המשך למסע אמנותי של עילי, שהחל להופיע על במות כבר בגיל 8 ואף זכה במקום שני בבית ספר למוזיקה. לאחר ההצלחה עם הסינגל הקודם "עד הסוף איתך", ממשיך עילי לפתח את סגנונו הייחודי המשלב מוזיקה עכשווית עם תכנים משמעותיים.

קרדיטים:

מילים ולחן: יהונתן אבידני, עילי אבידני

הפקה: יהונתן אבידני