יוסף חיים בוסקילה בסינגל קליפ מרגש: "מילים גדולות"

קרדיטים:
מילים ולחן: ניר סיבוני.
עיבוד והפקה מוזיקלית: תמיר צור.
מילים:
כְּשֶׁהַלַּיְלָה מִתְקָרֵב אֵלַי
וְהַשֶּׁקֶט מְדַבֵּר בְּתוֹכִי
הַחֶדֶר מָלֵא בְּהירְהוּרִים
וְהַלֵּב שֶׁלִּי שׁוֹאֵל בְּלִי מִלִּים
וְלִבִּי לוֹחֵשׁ אוֹתְךָ בְּשֶׁקֶט
אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד
רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי
אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה
זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם
לֹא מְבַקֵּשׁ שֶׁיִּפָּתְרוּ כָּל הַשְּׁאֵלוֹת
רַק שֶׁתִּהְיֶה אִתִּי בְּתוֹךְ הַשֶּׁקֶט
שֶׁכָּל פַּעַם שֶׁהַלֵּב נִכְנָס לְצֵל
תִּזְכֹּר לִי שֶׁיֵשׁ אוֹר – גַּם בְּתוֹכִי
בְּכָל בֹּקֶר שֶׁאֲנִי פּוֹקֵחַ עֵינַיִם
עוֹלֶה מִן הַחֹשֶׁךְ אֶל הָאוֹר
אֲנִי לוֹחֵשׁ –
מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם
שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה
רַבָּה...
אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד
רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי
אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה
זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם
אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד
רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי
אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה
זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם
וּכְשֶׁהַלַּיְלָה נוֹפֵל מֵעַל הַכֹּל
וְכָל הַקּוֹלוֹת נֶעְלָמִים
רַק לִפְנֵי שֶׁאֲנִי עוֹצֵם עֵינַיִם
אֲנִי לוֹחֵשׁ...
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל השם אֱלֹהֵינוּ אדוניי אֶחָד
בְּיָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי
אַתָּה בְּאֱמֶת – וַאֲנִי שֶׁקֶט
אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד
רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי
אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה
זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם
אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד
רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי
אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה
זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם
