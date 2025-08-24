כיכר השבת

יוסף חיים בוסקילה בסינגל קליפ מרגש: "מילים גדולות"

הזמר יוסף חיים בוסקילה בסינגל חדש שכתב והלחין ניר סיבוני - "מילים גדולות", שיר הודיה לבורא עולם. ההפקה המוזיקלית של תמיר צור (סינגלים וקליפים)

1תגובות
(צילום: תומר זקן)

קרדיטים:

מילים ולחן: ניר סיבוני.

עיבוד והפקה מוזיקלית: תמיר צור.

מילים:

כְּשֶׁהַלַּיְלָה מִתְקָרֵב אֵלַי

וְהַשֶּׁקֶט מְדַבֵּר בְּתוֹכִי

הַחֶדֶר מָלֵא בְּהירְהוּרִים

וְהַלֵּב שֶׁלִּי שׁוֹאֵל בְּלִי מִלִּים

וְלִבִּי לוֹחֵשׁ אוֹתְךָ בְּשֶׁקֶט

אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד

רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי

אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה

זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם

לֹא מְבַקֵּשׁ שֶׁיִּפָּתְרוּ כָּל הַשְּׁאֵלוֹת

רַק שֶׁתִּהְיֶה אִתִּי בְּתוֹךְ הַשֶּׁקֶט

שֶׁכָּל פַּעַם שֶׁהַלֵּב נִכְנָס לְצֵל

תִּזְכֹּר לִי שֶׁיֵשׁ אוֹר – גַּם בְּתוֹכִי

בְּכָל בֹּקֶר שֶׁאֲנִי פּוֹקֵחַ עֵינַיִם

עוֹלֶה מִן הַחֹשֶׁךְ אֶל הָאוֹר

אֲנִי לוֹחֵשׁ –

מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם

שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה

רַבָּה...

אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד

רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי

אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה

זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם

אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד

רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי

אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה

זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם

וּכְשֶׁהַלַּיְלָה נוֹפֵל מֵעַל הַכֹּל

וְכָל הַקּוֹלוֹת נֶעְלָמִים

רַק לִפְנֵי שֶׁאֲנִי עוֹצֵם עֵינַיִם

אֲנִי לוֹחֵשׁ...

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל השם אֱלֹהֵינוּ אדוניי אֶחָד

בְּיָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי

אַתָּה בְּאֱמֶת – וַאֲנִי שֶׁקֶט

אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד

רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי

אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה

זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם

אֵין לִי מִלִּים גדולות לְהַגִּיד

רַק תּוֹדָה שֶׁנִשְׁאַרְתָּ אִתִּי

אִם הַיּוֹם הִגִּיעַ וַאֲנִי עוֹד פֹּה

זֶה רַק בִּזְכוּתְךָ – רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פצצה
אבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר