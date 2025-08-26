הלהקה הברסלבית מחדשים את שירם: "זה שוב אתה"

גרוב סגול: "טילים מהצפון?? אתה!

שלום בית? אתה!

מלחמות מבית ומחוץ? אתה!

פרנסה? זה שוב אתה!

לפעמים כ"כ לוחץ עד שאפשר לשכוח שהכל זה אתה..

השיר "אתה" יצא לפני כשש שנים.

מה זה יצא?

ממש ברח חמק לנו מבין הידיים...

אבל רק מתוך רצון עז, להוציא כבר לאוויר את מילותיו האדירות של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

ידענו גם ידענו שהשיר הזה יצטרך לעבור שוב תחת מכבש החידוש והעריכה.

אחרי שעברנו את השנים האחרונות ושרדנו במסירות את הגזרות שעדיין דולקות בליבנו.

חשבנו שאין מתאים יותר מזמנינו כיום לזכור ולהזכיר

שרק "אתה ושוב אתה ולעולם פעם אתה".

להזכיר לעצמנו ולכל מי שישמע, שלא משנה הדרך ולא חשוב המסלול שבו אנו צועדים הולכים ואפילו נופלים...

המילים הן של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ׳ב סניגורן של ישראל וכמו שהצדיק פתח את השיר נפתח גם אנחנו.

ריבונו של עולם הרשה לנו לשיר לפניך את שירת ה"אתה"".