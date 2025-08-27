כיכר השבת

המלחין החסידי מארח שוב: יואלי דווידוביץ ושוכי גולדשטיין בסינגל חדש

הזמרים החסידיים יואלי דווידוביץ, שוכי גולדשטיין ו'מלכות' מבצעים את יצירתו של המלחין שמחה בלעך - "כי בא מועד". ההפקה המוזיקלית של נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

אחרי שיר ההרקדה הסוחף 'אין קדוש כהשם' שהשיק לפני חודשים ספורים בביצוע של מנדי וייס ויואלי קליין, מפתיע שוב המלחין והיוצר המוכשר שמחה בלעך עם יצירה נוספת, מרגש למדי, על המילים 'כי בא מועד' שמבין שורותיה עולה התחיה והבקשה לגאולה הקרובה שתבוא במהרה בימינו!

הפעם מבצעים אותה יואלי דווידוביץ ושוכי גולדשטיין, בעיבודו של המאסטר נפתלי לנדסמן ממקהלת 'מלכות', כאשר 'מלכות' מלווה אותה קולית בעיבודו הקולי של פנחס ביכלר.

קרדיטים:

לחן: שמחה בלעך

הפקה ועיבוד מוזיקלי: נפתלי לנדסמן

שירה: שוכי גולדשטיין ויואלי דוידוביץ

מקהלה: מלכות

