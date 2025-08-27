אחרי שיר ההרקדה הסוחף 'אין קדוש כהשם' שהשיק לפני חודשים ספורים בביצוע של מנדי וייס ויואלי קליין, מפתיע שוב המלחין והיוצר המוכשר שמחה בלעך עם יצירה נוספת, מרגש למדי, על המילים 'כי בא מועד' שמבין שורותיה עולה התחיה והבקשה לגאולה הקרובה שתבוא במהרה בימינו!