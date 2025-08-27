בן להורים גרושים בסינגל כואב במיוחד: "ילד פרוש כנף"

שי גז: "השיר ילד פרוש כנף נכתב על הסיפור האישי שלי כילד להורים גרושים שגדל בלי אבא קרוב בחייו.

בילדותי מצאתי את עצמי מחפש יד מכוונת ובטוחה והחסך הזה גרם לי להרגיש הרבה פעמים פחד וחוסר ביטחון לעשות את הצעד קדימה למימוש עצמי.

השיר נכתב לפני כמעט תשע שנים ותמיד הרגשתי שהוא לא קיבל את המקום הראוי לו.

היום אחרי דרך ארוכה מלאת חוויות טובות שעיצבו אותי להיות מי שאני היום, אני חוזר אל השיר הזה ממקום בוגר ושלם יותר ומקדיש אותו לדור הבא שידע תמיד לפרוש כנף גם שקשה או שהוא מרגיש לבד כדי להגיע למקום המדויק בשבילו בחיים מתוך שמחה וביטחון".

קרדיטים:

מילים לחן עיבוד והפקה מוזיקלית : שי גז | ריל סאונד הפקות

מילים:

בית א':

חורף, טיפות גשם על החלון

ילד קטן מחכה לאבא שיחזור

שוב הוא מאוכזב עוצם עיניים והולך לישון

בכאב עמוק שהותיר סימן אפור

מהכל היה מלא אבל הוא מלא בריקנות

הוא רק היה צריך אהבה וחמימות

גם הוא חלם להיות, כמו שאר הילדים

ואין מי יאמין בו - אז איך יצליח בחיים ?!

הולך לבד נופל לבד אין יד שתומכת

עומד בצד ומפוחד בפניו כל דלת נטרקת

ורק קולות של כישלון מהדהדים בליבו

עד שנפל, נשבר ואיבד את תקוותו.

גוזל שרצה לעוף גבוה אל השמים

סגור בכלוב באמונה שאין לו כבר כנפיים

ובינתיים שעון החול אוזל תדיר

כך גדל ילד שאת כוחו אינו מכיר.

פזמון:

גם אם קצת עצוב לך בינתיים

לא אל תרים ידיים

יש לך כנפי אמונה

אז תעוף איתם

גם אם עננים מכסים ת'עיניים

קח מכחול צבע את השמיים

כן אתה יכול - ילד פרוש כנף

בית ב':

הזמן עבר מאז, הוא כבר לא ילד עכשיו

צעד אחר צעד פוסע בתוך מסע חייו

העבר!? מסע כבד לו על כתפיו

מנסה להמשיך בכוח בלי להביט לאחריו

המלחמות הקשות הניסיונות והכישלונות

התקוות והאכזבות התמודדות מול החולשות

החיפוש והשאלה העצבות והדעיכה

חוסר הביטחון שלא נתן לו רגע מנוחה

רצה להתקדם אך קול פנימי עצר אותו

השתיק אותו, עד שנכנע במלחמה נגדו

מיואש, חש בלי שמחה, בלי משמעות

לא ידע מה לעשות איך לשנות ת'מציאות

אז הוא פנה בתפילה ותחינה, ביקש עזרה, הכוונה

אמונה שתתן לו תקווה, לקח נשימה עמוקה

החליט בליבו: "פה? אני לא נשאר!

אפרוש כנף ואצא מתוך המבצר

פזמון:

גם אם קצת עצוב לך בינתיים

לא אל תרים ידיים

יש לך כנפי אמונה

אז תעוף איתם

גם אם עננים מכסים ת'עיניים

קח מכחול צבע את השמיים

כן אתה יכול - ילד פרוש כנף