משה קליין בסינגל מתוך האלבום החדש: "להיות קרוב"

הזמר משה קליין משחרר שיר חדש בשם "להיות קרוב", סינגל מרגש מתוך אלבומו הטרי "הפלייליסט" שיצא בימים אלו, בדיוק בתקופה שבה כולנו מבקשים להיות קרובים: לשמחה, למשפחה, ולבורא עולם.

חג הסוכות, המכונה גם "זמן שמחתנו", הוא זמן של חיבור בין אדם לחברו, בין אדם לאלוקיו. השיר החדש נושא בדיוק את הרגש הזה קרבה, געגוע וחיפוש פנימי והוא משתלב באופן טבעי באווירה החגיגית והנשמתית של החג.

האלבום, השלישי במספר, מציג קו מוזיקלי מגוון ועכשווי עם לחנים מקוריים ועיבודים עשירים, כשהשיר "להיות קרוב" קובע את הטון הרגשי והעמוק של הפרויקט כולו.

קרדיטים:

מילים ולחן: תולי ליפסקר, אברומי שטרנפלד

עיבוד והפקה מוזיקלית: אברומי שטרנפלד, תולי ליפסקר