יוסל'ה קרישבסקי בסינגל קליפ קצבי: "חביבי עליי" 

הזמר יוסלה קרישבסקי עושה את צעדיו הראשונים בעולם המוזיקה היהודית ובשנה האחרונה כבר הפך לשם מוכר בחתונות ואירועים פרטיים.

משנות בחרותו הוא נושא עמו אוצר של לחנים אישיים, שנכתבו ברגעים של התבוננות, מתוך רצון להעביר מסרים מחזקים.

לקראת חג הסוכות, החליט יוסלה לשתף את הקהל ביצירה אישית, לחן הבכורה שלו למילות הפיוט “ידיד נפש”, בתוספת הסבר ופרשנות אישית שיצקו משמעות חדשה לשיר, תחת הכותרת “חביבי עלי”.

קרדיטים:

לחן: יוסלה קרישבסקי

עיבוד: שרולי קלצקין

מילים:

וָתִיק יֶהֱמוּ נא רַחֲמֶיךָ

וְחוּסָה נָּא עַל בֵּן אֲהוּבֶךָ

הִגָּלֵה נָא וּפְרֹשׂ חָבִיבי

עָלַי אֶת סֻכַּת שְׁלוֹמָךְ

איך זיץ אין סוכה,

איך האב דע תשוקה בעת עתה,

איך שריי יהמו נא רחמיך.

אווירה זיסע בצילא דמהימנותא טאטע,

נעם מיך אריין אין סוכת שלומך.