לקראת הימים הנוראים: הפייטן מחדש את פיוט ראש השנה

הזמר והפייטן ישראל בן טולילה בביצוע פסנתר מרגש לפיוט ראש השנה האהוב - "אחות קטנה" במנגינה העממית של יהודי מרוקו. על הפסנתר רפאל אשכנזי (סינגלים וקליפים)

ישראל בן טולילה: "שקיעת החמה המבדילה בין השנה שעברה לשנה החדשה, התרגשות בחלל בית הכנסת, והניגון בוקע "אחות קטנה תפילותיה.." ועימו בקשת ישועה ורחמים מבורא עולם שיגאל, שיושיע.

שתכלה שנה, ועימה יכלו גם קללותיה.

"מתי תעלה ביתך מבור, ומבית כלא עולה תשבור"?

מתי היושבים בחושך יראו אור גדול?

להאיר את מחשכינו הרוחניים,

ולפדות אחינו היושבים בשבי במעמקים.

"ותפליא פלא בצאתך כגיבור",

לפני חיילינו הגיבורים והאמיצים

שכבר שנתיים נלחמים ונלחמים.

ומובטחים אנחנו "כי שוד גמר.. ובריתו שמר".

נעלה לציון בקרוב. כבר מחר.

תחל שנה וברכותיה".

קרדיטים:

מילים: רבי אברהם חזן מגירונה

קלידים: רפאל אשכנזי

