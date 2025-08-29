לקראת הימים הנוראים: הפייטן מחדש את פיוט ראש השנה הזמר והפייטן ישראל בן טולילה בביצוע פסנתר מרגש לפיוט ראש השנה האהוב - "אחות קטנה" במנגינה העממית של יהודי מרוקו. על הפסנתר רפאל אשכנזי (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 08:32