שני הפרידים בסינגל קליפ חדש: "דער פאסטעך"

סינגל חדש ומושקע מאחד את גדול הזמר החסידי אברהם פריד, עם המלחין והיוצר המוכשר יוסי פריד - "דער פאסטעך", אליו מצורף אף קליפ קסום, שצולם בהרי ירושלים.

המילים מציירות משל חד וברור: כשכבשה אובדת, היא מחפשת את הרועה, אך לבסוף הרועה הוא זה שצריך לתת סימן ולבוא לקראתה. כך גם עם ישראל – "דיינע פארלוירנע שעפעלעך" – מבקש את הקב"ה שייתן סימן ויגאל את בניו מגלותם.

שיתוף הפעולה המיוחד הזה, הוא אבן דרך נוסף בקריירה של יוסי, שעובד על חומרים חדשים שיצאו בקרוב אי"ה.

קרדיטים:

לחן: יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: הרשי גינסברג