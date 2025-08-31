כיכר השבת
שני הפרידים בסינגל קליפ חדש: "דער פאסטעך"

גדול הזמר החסידי אברהם פריד בדואט עם המלחין והיוצר יוסי פריד - "דער פאסטעך" - "הרועה". המילים והלחן של פריד ואילו ההפקה המוזיקלית של הרשי גינסברג (סינגלים וקליפים)

סינגל חדש ומושקע מאחד את גדול הזמר החסידי אברהם פריד, עם המלחין והיוצר המוכשר יוסי פריד - "דער פאסטעך", אליו מצורף אף קליפ קסום, שצולם בהרי ירושלים.

המילים מציירות משל חד וברור: כשכבשה אובדת, היא מחפשת את הרועה, אך לבסוף הרועה הוא זה שצריך לתת סימן ולבוא לקראתה. כך גם עם ישראל – "דיינע פארלוירנע שעפעלעך" – מבקש את הקב"ה שייתן סימן ויגאל את בניו מגלותם.

שיתוף הפעולה המיוחד הזה, הוא אבן דרך נוסף בקריירה של יוסי, שעובד על חומרים חדשים שיצאו בקרוב אי"ה.

לחן: יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: הרשי גינסברג

1
ווואו … איזה שיר ואיזה ביצוע מהדהים !!!!
יהודה

