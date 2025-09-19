כיכר השבת

בעל התפילה מירושלים בלחן חדש: "יראתי בפצותי"

ראובן פישר, בעל תפילה ומלחין ירושלמי, בלחן חדש לפיוט הימים הנוראים - "יראתי בפצותי". ההפקה המוזיקלית של אילן חיימוביץ' (סינגלים וקליפים)

ראובן פישר: "כל אחד מגיע עם תחושה מיוחדת לתפילות של הימים הנוראים...

מי בשקט, ומי ברעש, מי בחרדה, ומי בציפייה...

אני תמיד הייתי טיפוס של תפילת שחרית...

כשרק מתחילים והקהל מתאסף לאט לאט... שהווליום עדין ורגוע, עם נוסח נעים וזורם...

הפיוט "יראתי בפצותי'' פותח את תפילת שחרית של ראש השנה, ואוסף הרבה הרבה תחושות שונות לקראת העמידה שלנו מול בורא עולם...

מתוך ההרגשה הזו צפה ועלתה בי מנגינה שקטה עדינה ופשוטה לפיוט המיוחד הזה, שבדרך כלל נאמר רק בנוסח תפילתי ולא בשיר.

אני מייחל ומקווה שהמנגינה תתחבר למילים ומשם אל הלבבות של האנשים, ותחבר אותנו יחד למעמד המיוחד של ימים אלו".

