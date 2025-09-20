מנדי ג'רופי בסינגל תפילה חדש: "רפאני"

בימי הרחמים: הזמר והיוצר מנדי ג'רופי בסינגל חדש 'רפאני - שיר חדש ומרגש ומיוחד פרי לחנו.

על העיבוד המוזיקלי הופקד המעבד הוותיק והמוערך משה לאופר.

מנדי ג'רופי: "את יום השישי ההוא לא אשכח. הודעה מחבר יקר, כאח לי: "מנדי, אתה פנוי לשיחה?" – והלב חש שמשהו לא כשורה. הוא מספר בקול שקט שהבדיקות לא טובות, ושהוא מתחיל טיפולים, אבל בטוח שינצח, בעזרת ה'. "הכל חסדים", הוא אומר בדמעות – "עוד נרקוד יחד במסיבת הודיה". שמו – שלמה חיים בן יהודית – הצטרף לתפילותיי.

מאז מתנגנת בי התפילה: רפאני ה' – ובקשתו שאקליט אותה לרבים. עם ישראל עובר תקופה קשה, חיילים וילדים, חולים ופצועים, ואנו מבקשים רפואה שלמה לכל מכותינו.

בכניסתנו לחודש הרחמים והסליחות, נזכה לרפואה, לנחמה, ולגאולה שלמה, תיכף ומיד".