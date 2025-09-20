כיכר השבת

מנדי ג'רופי בסינגל תפילה חדש: "רפאני"

הזמר החסידי הוותיק והאהוב, מנדי ג'רופי בסינגל חדש שהלחין כתפילה לחברו שחלה - "רפאני". ההפקה המוזיקלית של המעבד המוערך משה לאופר (סינגלים וקליפים)

בימי הרחמים: הזמר והיוצר מנדי ג'רופי בסינגל חדש 'רפאני - שיר חדש ומרגש ומיוחד פרי לחנו.

על העיבוד המוזיקלי הופקד המעבד הוותיק והמוערך משה לאופר.

מנדי ג'רופי: "את יום השישי ההוא לא אשכח. הודעה מחבר יקר, כאח לי: "מנדי, אתה פנוי לשיחה?" – והלב חש שמשהו לא כשורה. הוא מספר בקול שקט שהבדיקות לא טובות, ושהוא מתחיל טיפולים, אבל בטוח שינצח, בעזרת ה'. "הכל חסדים", הוא אומר בדמעות – "עוד נרקוד יחד במסיבת הודיה". שמו – שלמה חיים בן יהודית – הצטרף לתפילותיי.

מאז מתנגנת בי התפילה: רפאני ה' – ובקשתו שאקליט אותה לרבים. עם ישראל עובר תקופה קשה, חיילים וילדים, חולים ופצועים, ואנו מבקשים רפואה שלמה לכל מכותינו.

בכניסתנו לחודש הרחמים והסליחות, נזכה לרפואה, לנחמה, ולגאולה שלמה, תיכף ומיד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר