יוסף עבאדי בסינגל מרגש חדש: "לפעמים"

הזמר והיוצר יוסף עבאדי משיק סינגל חדש – "לפעמים" – סינגל אישי ומרגש היוצא לאור בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות.

(צילום: אילן פליבה)

יוסף עבאדי משיק סינגל חדש – "לפעמים" – סינגל אישי ומרגש היוצא לאור בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות.

המילים והלחן נכתבו בידי עבאדי עצמו, ועטופים בהפקה מוזיקלית מרגשת ונוגעת של רמי רבא, המעניקה לטקסט עומק נוסף וצליל חם.

"לפעמים" מבטא רגעי חשבון נפש, בקשת סליחה ותפילה פנימית – כשהוא מצליח לחבר בין רגש אישי לתפילה כללית, ולשקף את אווירת התקופה – שילוב של בקשה, תקווה וחזרה פנימה.

הסינגל החדש מצטרף ליצירתו המקורית והייחודית של יוסף עבאדי, שממשיך לגבש לעצמו שפה מוזיקלית אישית, כנה ומעוררת השראה.

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסף עבאדי

עיבוד והפקה מוזיקלית: רמי רבא

