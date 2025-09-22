אריק דביר מחדש את הלהיט הישיבתי: "נשא לבבנו"

השיר "נשא לבבנו" הולחן לראשונה לפני כ־42 שנה, בלב מחנה בני תורה המיתולוגי, במהלך טיול בנחל דולב. הרב יהושוע קנל, שהתבקש להלחין שיר על מילים מסוימות, אך המילים לא הסתדרו לו נכון עם הלחן, הציע במקום זאת מילים שמסתובבות אצלו בראש כבר זמן מה, מתוך מגילת איכה: "נשא לבבנו אל כפיים אל קל בשמים" הפירוש שמלווה את השיר עמוק ומעורר מחשבה - לפני שאדם נעמד בתפילה, עליו לשים את הלב בתוך כפות הידיים, ורק אז לפנות לבורא.

אריק דביר, זמר ובעל תזמורת מובילה בארץ ובעולם, מספר שהשיר הזה ליווה אותו לאורך השנים, עד שלפני זמן לא רב, באירוע חתונה של בחור מישיבת עטרת ישראל, התבקש לשיר אותו. הבקשות החוזרות מהקהל, התחושה בזמן השירה הדליקו בו משהו. "שרתי את השיר, וידעתי: יום אחד אני אוציא אותו בעיבוד עכשווי" והיום הזה הגיע.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום המעבד טל ברק - הגיטריסט שמלווה את אריק גם בהופעות ביום-יום. כשאריק השמיע לו את השיר, הוא מיד נרתם לפרויקט - יחד הם יצרו גרסה חדשה ששומרת על הרגש המקורי, אבל עטופה בסאונד עדכני ומרגש.

קרדיטים:

מילים: מהמקורות

לחן: הרב יהושוע קנל

עיבוד והפקה מוסיקלית: טל ברק