בחור הישיבה בסינגל בכורה: "כל הדרך"

"מאחורי כל ענן של קושי, יש שמש שתמיד מחכה לזרוח. כל מה שצריך זה רק לזכור שהיא שם" - את המשפט הזה ליעד לא רק כותב, הוא חי.

אחרי ההצלחה של הסינגל "למרות הכל", שיצא לאחרונה וריגש לבבות רבים, ליעד משחרר כעת שיר נוסף - "כל הדרך" - אותו כתב, הלחין ועיבד בעצמו. ליעד ממשיך לייחד את עצמו כאמן צעיר עם קול אישי ועמוק, שמפיק בעצמו את שיריו ומכניס בהם אמת, רגש ותוכן שמדבר ללב.

מאחורי השירים עומד בחור ישיבה שלומד כל היום, ובשעות הלילה שופך את הלב לתוך עולם המוזיקה כדי לרפא, לחזק, ולגעת. "אם יש ולו אדם אחד שהשיר הזה ריגש אותו וקירב אותו לקב"ה - והיה זה שכרי", הוא אומר. "כל הדרך" הוא לא רק שיר. הוא הצצה למסע פנימי, שבסופו - תמיד יש אור.

ובהמשך? ליעד רומז - יש עוד הפתעות בדרך.

קרדיטים:

מילים ולחן: ליעד בנאי

עיבוד והפקה מוזיקלית: ליעד בנאי

מילים:

דיברתי עם הצל שלי

היה איתי בבדידותי

אמר לי בוא נרים עכשיו ידיים

מי זה זה זה לא אני

נראה כמו משהו חיצוני

רק לסלק עשן מהעיניים

השמש מעלי תזרח

לא אכנע ולא אברח

אתה איתי בכל הדרך

גם אם הכל נראה בערך

גם אם הכל סוגר עלי

אתה תמיד קרוב אלי

גם בלילות שאין ירח

אותך אף פעם לא שוכח

במציאות שאין חלום

בשמש קר בשלג חום

כבר לא נשאר מקום לספוג קליע

בין נפילות למעידות

כתבתי עוד כמה שורות

אל תדאג אחי יהיה בסדר