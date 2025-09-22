רגע לפני ראש השנה, אלקנה בסינגל מרגש: "לילות לבנים"

אחרי דרך מוזיקלית מרגשת, אלקנה משיק סינגל חדש - "לילות לבנים", פרי עטו ולחנו.

השיר חושף פיסה אישית וכנה במיוחד, המתארת את השנה המורכבת שעברה על כולנו - ואת התחושות שעדיין מלווים אותנו גם עכשיו.

"לילות לבנים" הוא שיר של תפילה ותקווה, רגע קטן של אמת בלב כל הרעש:

זה הזמן לעצור, לבקש, להתפלל ולכוון שהשנה הקרובה תפתח דף חדש - מלא באור, אמונה וחיים אחרים לגמרי.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלקנה אדרי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר

מילים:

אדון הרחמים הסליחות

הנה עוד שנה עברה ואני בא אליך,

בלי סוף רגעים בלי סוף טעויות התנצלויות

חטאתי לפניך,

אבא תעזור אבא תרחם אבא דיי

הלב כבד מהמשקל כלפיך

עוד טיפה לראות כי אין עוד שום דבר

מבלעדיך

רק שאני בא תבין אותי

היצר שוב ריסק אותי

חוטא וקם חוטא וקם וכבר אין אותי

עכשיו הלב שלם ואמיתי

עוד ימים ספורים תשמע קולי

ורציתי רק שתדע

לילות לבנים בצבע שחור

שוב דמעות יורדות על הכרית שלי

ואם לפעמים לא בחרתי נכון

תראה אותי ותראה לי איך לחזור

אל הימים אל הלילות.

שוב אחרי תפילות תחנונים

נשארו לי עוד כמה מילים

בוא תקשיב לי רגע

תדע שלא אין פה שנאת אחים

פשוט הלב כבר לא מכיל

מרוב כאב כבר השתגע

שוב עוד חרדה שוב עוד דיכאון

ואני שואל כי אין נסתר מבין עיניך

אז תסלח לי שוב אם אני לא מבין

מה הוא רצונך

רק שאני בא תבין אותי

היצר שוב ריסק אותי

חוטא וקם חוטא וקם

וכבר אין אותי

עכשיו הלב שלם ואמיתי

עוד ימים ספורים תשמע קולי

ורציתי רק שתדע

לילות לבנים בצבע שחור

שוב דמעות יורדות על הכרית שלי

ואם לפעמים לא בחרתי נכון

תראה אותי ותראה לי איך לחזור

אל הימים אל הלילות