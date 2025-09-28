כיכר השבת

נחמן גולדברג בסינגל חדש ומלא הודיה לבורא עולם: "תודה לך"

נחמן גולדברג משחרר להיט חדש וקצבי – "תודה לך" בלחן של זעליג לידר, מילים משותפות עם יואלי דיקמן ובעיבוד והפקה מוזיקלית של דיקמן עצמו (סינגלים וקליפים)

נחמן גולדברג משחרר להיט חדש וקצבי – "תודה לך" בלחן של זעליג לידר, מילים משותפות עם יואלי דיקמן ובעיבוד והפקה מוזיקלית של דיקמן עצמו. שיר מלא גרוב ואנרגיה טובה, שמרים את מצב הרוח ומזכיר לכולנו להגיד תודה – על הכל.

עם שילוב קליט ומלהיב בין מילים פשוטות לווייב מוזיקלי עכשווי, "תודה לך" מביא צבע חדש בפלייליסט של נחמן.

קרדיטים:

לחן: זעליג לידר

מילים: יואלי דיקמן וזעליג לידר

עיבוד והפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן

מילים:

נודה לך על כל הטוב

על המר והמתוק

על החום וגם על קור

על החושך ועל אור

על הימים שקצת קשים

על הלילות החשוכים

על שבתות ועל חגים

תודה רבון העולמים

תודה תודה לך

תודה תודה לך

תודה לך בורא עולם

