שורד הנובה שחזר בתשובה ואליה והב בקליפ חדש: "ועמדתי בשתיקה"

הזמר אליה והב ושורד הנובה ברק ניקסון שהפך לחרדי בעקבות האירועים, בסינגל קליפ חדש - "ועמדתי בשתיקה". המילים של מיקי אפל, הלחן של אדיר אדירי וההפקה המוזיקלית של גיל נגר (סינגלים וקליפים)

3תגובות
(צילום: אוריאן אוזנה)

והב: "“ועמדתי בשתיקה” – שיר עוצמתי שנולד מתוך רגעי אמת, מתוך שקט שמדבר חזק מכל מילה.

שיר שמספר על האדם שעומד מול בוראו, רוצה לדבר – אבל מרוב מילים, אין לו מה לומר.

לפעמים דווקא בשתיקה – נולדת התפילה הגדולה ביותר.

שיתוף פעולה מרגש עם שורד הנובה ברק ניקסון, שיחד הבאנו לידי ביטוי את הכאב, התפילה, והנפש המחפשת מגע אמיתי עם הבורא.

שיר על התבודדות, על לב שמבקש רק שדיבור אחד יגיע עד השמיים".

קרדיטים:

מילים: מיקי אפל

לחן: אדיר אדרי

עיבוד והפקה מוזיקלית: גיל נגר

מילים:

ועמדתי בשתיקה בקצה השדה

ומכוון את ליבי לאל שמים

כי אפפוני מכאובים מרובים ומרים

ונגעו בחיי ימים נשברים

והערב עומד לבדי אני ויגוני כי אל אם לא תרחם מי ינחם

ועמדתי שם לפניך כיתום

ופיזרתי לכל עבר את דיבוריי

ואולי דיבור אחד יגיע אליך

ואחוש בגודל חסדך

ובכל רגע אתה לצידי בשכבי ובקומי

רואה אל מול עיני את תשועותיך

מקבל אני בשמחה את כל מצוותך

זוכר ואומר כי אין רחום ממך

ומודה לך אלי כי כיפרת חטאתי

זוכר לעולם כי אתה אב מרחם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
סליחה אבל הם לא זמרים!!!!!!!!!!! אבל זה מרגש בטרוף!
...
2
שיר מרגש מאוד!!
ישראל
1
שיר מרגש עד מאוד.איזו עצמה.כל הכבוד לכם אליה וברק
אורה

