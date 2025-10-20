נהוראי אריאלי בסינגל שלישי מתוך האלבום: "הכל בראש"

הזמר והיוצר נהוראי אריאלי משחרר את “הכול בראש”, שיר שלישי מתוך המיני-אלבום החדש שלו, שנכתב והולחן על ידו כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית איתמר שקדי.

השיר נוגע בעומק הנפש, ומשלב בין אמונה, תובנה וחיזוק פנימי עם סאונד עכשווי, נקי ומרגש.

במילים פשוטות אך עמוקות, אריאלי מעביר מסר עוצמתי: גם כשנראה שהכול קורס - הכוח לשינוי ולשמחה נמצא בתוכנו.

“לא בשמים היא, הכול בראש אחי.. והחיים כמה יפים, ועוד יהיו עוד יותר” הוא מזכיר לנו, במנגינה שזורמת בין רגש לאור.

השיר קורא לקחת “פסק זמן איכות עם הלב” ולמצוא מחדש את הכוחות הפנימיים, מתוך אמונה, נשימה ואהבה עצמית.

“הכול בראש” מצטרף לשורה של שירים שממצבים את נהוראי כאחד הקולות הצעירים הבולטים במוזיקה היהודית-ישראלית החדשה - כזה שמביא חידוש, נשמה ותוכן אמיתי, עטופים בהפקה מוקפדת ובקול חם ונוגע.

קרדיטים:

מילים ולחן: נהוראי אריאלי

עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי