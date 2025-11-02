אלדד טסה בסינגל לכבוד יום השנה: "אמא רחל"

אלדד טסה משיק את "אמא רחל", שיר מרגש שנולד בעקבות הבשורה על חזרת השבויים לביתם – רגע של חסד אלוקי שהחזיר את התקווה והאמונה בליבם של עם ישראל המאוחדים בתפילה. טסה מספר כי השיר נכתב בהשראת אותו יום מרומם – יום אושפיזין יעקב אבינו – שבו נזכרה הכותבת בכאבה ובכוחה של רחל אימנו, שבכל דור ממשיכה להתפלל ולהגן על בניה.

השיר מתבסס על מדרש איכה רבה, המתאר כיצד רק תפילתה של רחל הצליחה לעורר רחמים בשמיים ולהבטיח: "מינעי קולך מבכי... ושבו בנים לגבולם". במילים ובניגון חמים, טסה מחבר בין סיפורה הנצחי של אם האומה לבין המציאות הכואבת והמרגשת של ימינו – תפילה אחת גדולה של עם שמאמין כי בזכות דמעותיה של רחל, הבנים תמיד ישובו הביתה.

לצד יציאת השיר, נודע כי בקרוב צפוי לצאת גם סינגל חדש של אלדד טסה יחד עם אחיו מידד טסה – שיתוף פעולה מסקרן שממשיך את הקו המוזיקלי המרגש והנוגע של השניים.

קרדיטים:

מילים ולחן: נטלי קהתי

עיבוד והפקה מוזיקלית: זוהר גהה