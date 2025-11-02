כיכר השבת

אלדד טסה בסינגל לכבוד יום השנה: "אמא רחל"

הזמר אלדד טסה בסינגל לכבוד יא' בחשוון, יום השנה לפטירתה של רחל אמנו. הלחן והמילים של נטלי קהתי וההפקה המוזיקלית של זוהר גהה (סינגלים וקליפים)

אלדד טסה משיק את "אמא רחל", שיר מרגש שנולד בעקבות הבשורה על חזרת השבויים לביתם – רגע של חסד אלוקי שהחזיר את התקווה והאמונה בליבם של עם ישראל המאוחדים בתפילה. טסה מספר כי השיר נכתב בהשראת אותו יום מרומם – יום אושפיזין יעקב אבינו – שבו נזכרה הכותבת בכאבה ובכוחה של רחל אימנו, שבכל דור ממשיכה להתפלל ולהגן על בניה.

השיר מתבסס על מדרש איכה רבה, המתאר כיצד רק תפילתה של רחל הצליחה לעורר רחמים בשמיים ולהבטיח: "מינעי קולך מבכי... ושבו בנים לגבולם". במילים ובניגון חמים, טסה מחבר בין סיפורה הנצחי של אם האומה לבין המציאות הכואבת והמרגשת של ימינו – תפילה אחת גדולה של עם שמאמין כי בזכות דמעותיה של רחל, הבנים תמיד ישובו הביתה.

לצד יציאת השיר, נודע כי בקרוב צפוי לצאת גם סינגל חדש של אלדד טסה יחד עם אחיו מידד טסה – שיתוף פעולה מסקרן שממשיך את הקו המוזיקלי המרגש והנוגע של השניים.

קרדיטים:

מילים ולחן: נטלי קהתי

עיבוד והפקה מוזיקלית: זוהר גהה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר