יהונתן ישראל משיק סינגל בכורה: “אבא תודה”

יהונתן ישראל יוצא לדרך מוזיקלית עם סינגל בכורה חדש בשם “אבא תודה” – שיר של הודיה, אמונה והתבוננות פנימית. השיר נוגע בנקודה אנושית עמוקה: הנטייה להתלונן על קשיים קטנים, מול ההבנה שיש מי שמתמודד עם מציאות מורכבת וקשה בהרבה. דרך המילים מבקש יהונתן לעצור, להתבונן על החיים מזווית אחרת, ולגלות את הטוב גם כשהכול לא מושלם.

יהונתן משתף: “הרבה חשבו שהשיר נכתב מתוך שבר, אבל זה ממש לא שם. הוא נכתב מתוך שמחה, מתוך התבוננות בצרות של אחרים וההבנה שמה שנראה לי כקושי – הוא כלום לעומתם. נפילה קטנה פה ושם היא חלק מהדרך.”

ברקע יציאת הסינגל עומד גם אובדן אישי – יהונתן איבד לאחרונה את אביו, ו“אבא תודה” הופך אף לחלק מהמסר והערכים שאביו ביקש להשאיר בעולם: מבט מאמין, הכרת הטוב והיכולת לבחור באור.

קרדיטים:

מילים ולחן: יהונתן ישראל

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר