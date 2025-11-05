כיכר השבת

יששכר דרור שר לחטופים ששבו: "שוב בבית"

הזמר והיוצר יששכר דרור בסינגל חדש שכתב והלחין לכבוד שובם של החטופים: “Back Home Again”. ההפקה המוזיקלית של צ'ייס קפלן והאחים יששכר ושמואל דרור (סינגלים וקליפים)

יששכר דרור: "כמו הרבה מאיתנו, מעולם לא פגשתי את החטופים, וסביר להניח שגם לא אפגוש

ובכל זאת, איכשהו, הכאב שלהם חי בתוכי. כמעט שנתיים של מלחמה נשאנו בלב צער שהמילים לא יכלו להכיל… דממה שרק עם ישראל יכול להבין.

“Back Home Again” שיר שלא היה מתוכנן. אחרי שצפינו בתמונות והסרטונים של שחרורם,  פשוט פרץ ברגע שבו הכאב העמוק והסבוך שבתוכי התחיל סוף־סוף להשתחרר. חשבתי עליהם שם, באפלה, אי־שם מתחת לאדמה ועל חוסר האונים שכולנו הרגשנו, בידיעה שרק ה׳ לבדו יכול, וכן יגיע אליהם.

לראות אותם שבים הביתה היה כמו לחזות ברגע של גאולה  בשמחה טהורה, לא מסוננת. בתחילה חשבתי לקצר את השיר, להשאיר ממנו רק חלקים. אבל שיר כזה לא נועד להיות קצר  הוא נועד לזכור.

זה שיר בשבילנו ובשביל הדורות הבאים  שיר להזכיר את כוח התקווה, את עוצמת האמונה, ואת נס ההתמדה גם כשנדמה שהלילה לא ייגמר.

ואף על פי כן, גם בתוך השמחה יש דמעות.

דמעות על אלה שעדיין מחכים, על אלה שעדיין לא שבו. אנו נושאים אותם איתנו בכל תו ובכל מילה.

יהי רצון שהשיר הזה יהיה תפילה לשלום בינינו, לשובם של כל אחינו ואחיותינו, ולבניין ירושלים במהרה בימינו".

קרדיטים:

לחן ומילים: יששכר דרור

עיבוד והפקה מוזיקלית: צ'ייס קפלן, יששכר ושמואל דרור

