שמעון ראובן משיק אלבום בכורה חדש: "שערים שערים"

דרכו החדשה של הזמר והיצר שמעון ראובן בעולם המוזיקה מתחילה רשמית עם יציאת אלבום הבכורה שלו – EP בן חמישה שירים.

למרות שמדובר באלבום קצר, מאחוריו עומד מסע ארוך של התבשלות, התפתחות ויצירה.

ראובן, שהחל את דרכו בסינגלים בודדים – ביניהם “שיר ניצוח” יחד עם הזמר והיוצר שיבי קלר – לא דמיין בתחילה שיגיע לשלב של אלבום שלם. אך הרגע שבו החליט באולפן “ללכת על זה” הפך לנקודת מפנה משמעותית.

כך נולדו חמישה שירים אישיים ומרגשים: 'טורפה נפשי', 'שערים', 'איילת השחר', 'הירח בסולמו', ו'כשבאת' – כל אחד מהם משקף שלב אחר במסעו האישי והאמנותי.

“האלבום מלא באור ובמיוחדות בעיניי”, משתף ראובן. “עבדו עליו טובי היוצרים בתחום, ואני מודה על כל רגע. בעזרת השם זו רק אבן הדרך הראשונה במסע המוזיקלי שלי.”

האזינו לשיר "הירח בסולמו" מתוך האלבום:

קרדיטים:

מילים, שירה, לחן: שמעון ראובן

עיבוד והקלטת שירה - יונתן בלוי