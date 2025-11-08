כיכר השבת

יהודה בורן משיק את סינגל הבכורה שלו: "צועק אליך"

הזמר יהודה בורן משיק את סינגל הבכורה שלו - "צועק עליך". את המלים והלחן כתב שילה גבאי ואילו ההפקה המוזיקלית והעיבודים של מאיר שילוני (סינגלים וקליפים)

3תגובות
(צילום: מאודי אלכסלסי)

לאחר שהופיע בגמר 'הקול הבא' בבנייני האומה ועשה כברת דרך מרשימה באירועים ומופעים בשנה האחרונה - יהודה בורן משיק את סינגל הבכורה שלו "צועק אליך".

השיר, שכולו זעקה ותפילה מעומק הלב, מבטא את המסע האישי של יהודה באמונה, בהתמודדות ובקרבה לבורא. עם מילים נוגעות, לחן עוצמתי וקול מרגש.

"צועק אליך" מסמן התחלה מבטיחה לזמר צעיר שכבר כובש לבבות.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאיר שילוני

מילים ולחן: שילה גבאי 

מילים:

כשאני מדבר אני יודע אתה שומע

המרוץ הזה קשה, לפעמים קצת פוגע

צולל בים של זמן ואוחז רק בטיפות

נופל למפל של תירוצים על כישלונות

ממעמקים אני צועק אליך , המים סוערים הגלים גבוהים פוחד כאן לטבוע

אנא תשמע את תפילתי מתוך המצולות

תקרע לי את הים בדרכך רוצה לעלות

אני צועק אליך..

אני צועק אליך..

לא לבד לא לבד אתה איתי בכל רגע

השם איתי אז ממי אפחד שומר אותי מכל פגע

לא מתייאש גם אם בושש לבוא הניצחון

צועק רק אליך ותמיד , כן תמיד זה הזמן נכון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ואוווו מהמםםםםםם זמר מוכשר שיר משולםם
😀
2
מהמם מהמם מהמם! אלוף !
עם ישראל חי
1
משה קליין הבא
שלום

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר