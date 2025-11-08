לאחר שהופיע בגמר 'הקול הבא' בבנייני האומה ועשה כברת דרך מרשימה באירועים ומופעים בשנה האחרונה - יהודה בורן משיק את סינגל הבכורה שלו "צועק אליך".

השיר, שכולו זעקה ותפילה מעומק הלב, מבטא את המסע האישי של יהודה באמונה, בהתמודדות ובקרבה לבורא. עם מילים נוגעות, לחן עוצמתי וקול מרגש.

"צועק אליך" מסמן התחלה מבטיחה לזמר צעיר שכבר כובש לבבות.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאיר שילוני

מילים ולחן: שילה גבאי

מילים:

כשאני מדבר אני יודע אתה שומע

המרוץ הזה קשה, לפעמים קצת פוגע

צולל בים של זמן ואוחז רק בטיפות

נופל למפל של תירוצים על כישלונות

ממעמקים אני צועק אליך , המים סוערים הגלים גבוהים פוחד כאן לטבוע

אנא תשמע את תפילתי מתוך המצולות

תקרע לי את הים בדרכך רוצה לעלות

אני צועק אליך..

אני צועק אליך..

לא לבד לא לבד אתה איתי בכל רגע

השם איתי אז ממי אפחד שומר אותי מכל פגע

לא מתייאש גם אם בושש לבוא הניצחון

צועק רק אליך ותמיד , כן תמיד זה הזמן נכון