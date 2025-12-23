אליהו רפאל כאין מזכיר לנו לעצור ולשים לב

הזמר והיוצר אליהו רפאל כאין משחרר סינגל חדש – "נשים לב", שיר שכולו קריאה להתבוננות פנימית ברגעים הקטנים של החיים. אחרי שריגש עם הלחן ללוחם שנפל, הוא חוזר עם יצירה אישית על הכוח שביופי הפשוט

בעולם שנע במהירות שיא, אליהו רפאל כאין מבקש מאיתנו פשוט לעצור. המוזיקאי בן ה-27, נשוי ואב לשניים המתגורר במעלה חבר, משיק בימים אלו את הסינגל החדש שלו – "נשים לב".

השיר, שהופק מוזיקלית על ידי אביחי פז גרינוולד, נולד מתוך מחשבה פשוטה אך עמוקה: הרגעים הגדולים באמת של החיים מסתתרים לעיתים קרובות מתחת לאף שלנו, בתוך השגרה האפורה. "הכל עניין של שימת לב", מסביר כאין. "כשאנחנו חיים בתודעה כזו, החיים הופכים למשהו ממלא ומחיה. גם אם אנחנו עושים דברים רגילים, ברגע ששמים לב – הכל הופך להיות גדול יותר".

המסע המוזיקלי של כאין החל בבית הילדות, שם זמירות השבת היו הפסקול הקבוע. מההרמוניה סביב השולחן הוא המשיך לנגינה בגיטרה עם חברים, ומשם הדרך לכתיבה והלחנה אישית הייתה קצרה.