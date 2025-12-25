כיכר השבת

צביקי רנד בקאבר מרגש בציפייה לירושלים: "אם אשכחך"

לקראת עשרה בטבת, הזמר צביקי רנד מחדש את לחנו של יוסי גרין שביצע במקור יואלי גרינפלד - "אם אשכחך". ההפקה המוזיקלית של אבי ריימי ויאיר בודנר (סינגלים וקליפים)

תחילתו של חודש טבת מתאפיינת תמיד בסיום ימי החנוכה, ומעבר חד, אולי חד מידי, לצום עשרה בטבת. עשרה בטבת בו הובקעה העיר הוא צום חמור שאילו היה חל בשבת היו צמים בשבת.

בדיוק בזמן, צביקי רנד בוחר לרגש את הקהל ולחבר אותו הכי חזק שאפשר לציפיה לגאולה, והשבר שבחורבן עם היצירה המרגשת 'אם אשכחך ירושלים' של גדול המלחינים בדורנו, יוסי גרין. היצירה המלטפת שפרצה כיצירה עם אמירה אחרת מהרגילות, נכנסה לתודעה כאחת מהיצירות החזקות של גרין והאהובות בציבור.

כעת תוכלו לעצום את העיניים ולהאזין לשירתו המרגשת של צביקי רנד, בקול וביצוע מלטפים ומרגשים שמחדדים את המילים הקדושות: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. שנזכה לגאולה השלמה!

קרדיטים:

לחן: יוסי גרין

שירה במקור: יואלי גרינפלד

עיבוד והפקה מוסיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר

