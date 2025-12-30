הפיוט של הרב עובדיה זצ"ל הפך לשיר: "רעיה אגאלך"

הזמר אלון אומדי מתוך פרויקט "אד יעלה" של המלחין אליהו דואק - "רעיה אגאלך", פיוט שכתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל - תחינה לה' יתברך שיחמול ויגאל את הרעיה- כנסת ישראל - הנמצאת בחשכת הגלות ויבנה במהרה את בית הבחירה.

את הפיוט כתב הרב בצעירותו לקרב נער אחד בעל שכל שהיה מלמדו תורה ואותו הנער היה נוטה אחר המוזיקה ולכן הסיתו הרב לשירי קודש.

הרב עובדיה היה מהבקיאים בעינייני נגינות ובחכמת המוסיקה. בצעירותו היה שר בלילות שבת יחד עם בני גילו. נהג לקום בלילות שבת של ימות הגשמים, ללכת לבית הכנסת "עדס" משכן שירת הבקשות על ידי גדולי החזנים של הספרדים, הרב אמר שמשירות אלה היה שואב אהבת התורה ואהבת השם לכל ימות השבוע.

קרדיטים:

שירה: אלון אומדי

מילים: הרב עובדיה יוסף זצ"ל

לחן: אליהו דואק

עיבוד נגינה והפקה מוזיקלית: ראובן חיון

מילים:

רעיה אגאלך שובי אהלך, סתרך ואורך למעוני אוציאך לרויה:

לך קויתי ה' רועי, חמול נא וחיש להרגיעי מגיני וקרן ישעי.

גואלי שלח וחובי סלח, משגבי עיני צופיה:

בך נגיל ונשמחה, ונסו יגון ואנחה, נשב בהשקט ובבטחה.

קרית מלך רב אור הנערב, משגבי שלח אליה:

י-ה פדה נא לעם אביון, בנה המקדש והאפריון, נכון יהיה בהר ציון.

השב העטרה כתר תפארה, משגבי לעם עובד י-ה: