כיכר השבת

ישי קרנר בסינגל חדש: "פרטים מדויקים"

הזמר והיוצר ישי קרנר בסינגל חדש שכתב והלחין יחד עם מוטי סיימון - "פרטים מדויקים". ההפקה המוזיקלית של מוטי סיימון (סינגלים וקליפים)

ישי קרנר החל לכתוב ולהלחין מגיל צעיר. במהלך השנים למד מוסיקה, ולאט לאט הפך את התחביב למקצוע, כשבמקביל החל להופיע באירועים ובמות. כתב והלחין ולמד לנגן על פסנתר. לאחר כמה שנים של הופעות, חזרות עם הרכבים מוסיקליים, הקלטות באולפנים עם טובי המעבדים בארץ, הרגיש שהוא בשל להקליט את אלבום הבכורה שלו ,וזאת גם כדי להגיע לקשת רחבה יותר של מאזינים.

ישי אומר, שהמוסיקה היא המתנה הגדולה ביותר שקיבל בחייו. היא ממלאת אותו באושר, והוא רוצה להעניק אותה לקהל שלו.

בשנים האחרונות ישי התחזק וחזר בתשובה, ולאחרונה עבר תקופה לא קלה, והחל להקליט ולשחרר למדיה התקשורתית רק שירי קודש. לפני כחודשיים, שחרר את המזמור "ממעמקים קראתיך", וכעת הוא משחרר את השיר "פרטים מדויקים".

השיר החדש מתאר את הדרך והניסיונות שכל אדם עובר והדיוק האלוקי שמלווה אותנו בכל רגע בחיים. תזכורת פשוטה ועמוקה שהכול בהשגחה פרטית והכל שייך לבורא עולם.

קרדיטים:

מילים ולחן: מוטי סיימון וישי קרנר

עיבוד והפקה מוסיקלית : מוטי סיימון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר