ישי קרנר בסינגל חדש: "פרטים מדויקים"

ישי קרנר החל לכתוב ולהלחין מגיל צעיר. במהלך השנים למד מוסיקה, ולאט לאט הפך את התחביב למקצוע, כשבמקביל החל להופיע באירועים ובמות. כתב והלחין ולמד לנגן על פסנתר. לאחר כמה שנים של הופעות, חזרות עם הרכבים מוסיקליים, הקלטות באולפנים עם טובי המעבדים בארץ, הרגיש שהוא בשל להקליט את אלבום הבכורה שלו ,וזאת גם כדי להגיע לקשת רחבה יותר של מאזינים.

ישי אומר, שהמוסיקה היא המתנה הגדולה ביותר שקיבל בחייו. היא ממלאת אותו באושר, והוא רוצה להעניק אותה לקהל שלו. בשנים האחרונות ישי התחזק וחזר בתשובה, ולאחרונה עבר תקופה לא קלה, והחל להקליט ולשחרר למדיה התקשורתית רק שירי קודש. לפני כחודשיים, שחרר את המזמור "ממעמקים קראתיך", וכעת הוא משחרר את השיר "פרטים מדויקים". השיר החדש מתאר את הדרך והניסיונות שכל אדם עובר והדיוק האלוקי שמלווה אותנו בכל רגע בחיים. תזכורת פשוטה ועמוקה שהכול בהשגחה פרטית והכל שייך לבורא עולם. קרדיטים: מילים ולחן: מוטי סיימון וישי קרנר עיבוד והפקה מוסיקלית : מוטי סיימון