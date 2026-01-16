כיכר השבת

ישיבת רמת גן בביצוע מלהיב: "ולעורר ליבי"

הלהיט החסידי שכבש את החתונות מגיע גם עם ביצוע מלהיב של תלמידי ישיבת רמת גן ובהפקה  מוזיקלית של ג'ף הורביץ ושמואל בן שחר (סינגלים וקליפים)

(צילום: ידידיה מאיר תדהר, שלמה גילברט)

ישיבת רמת גן: "את הניגון למילים המופלאות הללו, המלוות אותנו בתפילה שלפני הקידוש, הוצאנו בעבר בלחן המעורר של חסידות נדבורנא. אך לפני כשנה וחצי הגיע אלינו הלחן הקצבי והסוחף של הרב קאליש מחסידות בעלזא, והעניק למילים הללו עוצמה של שמחה והתעוררות שאין כדוגמתן.

זה התחיל ב'הקפות שניות' בהיכל הישיבה והתפשט אט-אט, עד שהחלטנו שהגיע הזמן שהניגון הזה יגיע לכל בית בישראל. המטרה היא לעורר עוד ועוד לבבות דרך הקצב המיוחד והמילים שכל כך הולמות את רוח הישיבה ותורתה.

והרי הוא לפניכם: פתחו את הלבבות, התכוננו לנתר מרוב שמחה ולהתעורר יחד, עוד ועוד...

לחיים!".

קרדיטים:

לחן: ר' שלמה קאליש, בעלזא

הפקה: ישיבת רמת גן

ניהול הפקה: שמואל בן שחר ויצחק אלחנן דרורי

הפקה מוזיקלית ועיבוד: גף הורביץ ושמואל בן שחר

שירה: ראש הישיבה הרב יהושע שפירא, דביר שפירא ועמיחי ערמון

מקהלה ומתוועדים: תלמידי ישיבת רמת גן

1
ואוו איזה שמחה, כמה דביקות אשריכם!
יהודי מרוגש

