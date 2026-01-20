כיכר השבת

אילון הייטנר בסינגל חדש עם זעקה פנימית: "שבוי"

הזמר והיוצר אילון הייטנר בסינגל חדש שכתב והלחין - "שבוי". ההפקה המוזיקלית של ALOU (סינגלים וקליפים)

האמן והיוצר אילון הייטנר משחרר את "שבוי", סינגל חדש וחשוף שלוקח את המאזין למסע אל תוך הכלא הפנימי שכולנו מכירים. זה אינו שיר על כלא חיצוני, אלא על הכבלים שכובלים את הנפש, ועל אותו "קול פנימי של הרהורי תשובה מאהבה" שקורא לנו לחזור.

כבר מגיל צעיר נמשך הזמר והיוצר אילון הייטנר למוזיקה. בשנות הנערות העניין התמסמס עד שתפס אותו הנגינה בעוד, בו למד והתמקצע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, למד במכללת הד בתל אביב ולאחר מכן המשיך לעוד מספר שנים של לימודים בארצות הברית שם סיים תואר שני במוזיקה. במהלך התואר כתב להרכבים שונים ותזמורות, כאשר עבודת הסיום היתה אופרה מלאה על מעשה מבעל תפילה של רבי נחמן מברסלב.

עם סיום הלימודים וחזרתו ארצה, חזר בתשובה והתחתן. אחרי כמה שנים, התחיל להוציא פעם בשנה ניגון לפרק תהילים החדש של מורו ורבו, הרב יצחק גינזבורג. אחרי תקופה החל להוציא גם שירים מקוריים בסגנונות שונים.

"שבוי" הוא הזמנה להקשיב לקול הפנימי, ולגלות שכדי להשתחרר, צריך קודם כל להכיר בכך שאתה שבוי.

קרדיטים:

מילים ולחן: אילון הייטנר

הפקה מוזיקלית: ALOU

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר