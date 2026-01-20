אילון הייטנר בסינגל חדש עם זעקה פנימית: "שבוי"

האמן והיוצר אילון הייטנר משחרר את "שבוי", סינגל חדש וחשוף שלוקח את המאזין למסע אל תוך הכלא הפנימי שכולנו מכירים. זה אינו שיר על כלא חיצוני, אלא על הכבלים שכובלים את הנפש, ועל אותו "קול פנימי של הרהורי תשובה מאהבה" שקורא לנו לחזור.

כבר מגיל צעיר נמשך הזמר והיוצר אילון הייטנר למוזיקה. בשנות הנערות העניין התמסמס עד שתפס אותו הנגינה בעוד, בו למד והתמקצע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, למד במכללת הד בתל אביב ולאחר מכן המשיך לעוד מספר שנים של לימודים בארצות הברית שם סיים תואר שני במוזיקה. במהלך התואר כתב להרכבים שונים ותזמורות, כאשר עבודת הסיום היתה אופרה מלאה על מעשה מבעל תפילה של רבי נחמן מברסלב.

עם סיום הלימודים וחזרתו ארצה, חזר בתשובה והתחתן. אחרי כמה שנים, התחיל להוציא פעם בשנה ניגון לפרק תהילים החדש של מורו ורבו, הרב יצחק גינזבורג. אחרי תקופה החל להוציא גם שירים מקוריים בסגנונות שונים.

"שבוי" הוא הזמנה להקשיב לקול הפנימי, ולגלות שכדי להשתחרר, צריך קודם כל להכיר בכך שאתה שבוי.

קרדיטים:

מילים ולחן: אילון הייטנר

הפקה מוזיקלית: ALOU