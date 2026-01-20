יידל ונמואל בסינגל קליפ חגיגי במיוחד: "בזה הבית"

יידל ונמואל חוברים לדואט מרגש. "בזה הבית" סינגל קליפ חדש שרקם עור וגידים בתקופה האחרונה, וכעת יוצא יחד עם קליפ מרגש, שצולם בחתונת ביתו של נמואל. השילוב המיוחד של השניים, יחד עם הלחן המרגש של יאיר שובל, יצרו קלאסיקה חדשה לרגעים של החופה. העיבוד של יאיר ואייל שריקי.

את "בזה הבית" ביצע יידל לראשונה לפני תקופה, בחתונת משפחת קאהן בלונדון. נמואל שנכח במקום ונחשף לשיר הציע ליידל את הרעיון לדואט, והופתע לשמוע מיידל אחרי תקופה שהוא רוצה להוציא את השיר לכבוד חתונת ביתו. הקליפ צולם במהלך החתונה, ורואה כעת אור. קרדיטים: הפקה: יידל ורדיגר לחן: יאיר שובל עיבוד והפקה מוזיקלית: יאיר ואייל שריקי