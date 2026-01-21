יהודה וינברג בקליפ נשמה חדש: "צדיק כתמר"

שבע שנים שיהודה וינברג, המוכר לכולם כ“איש צפת”, נטוע עמוק באוויר ההררי של עיר הקודש. מה שהתחיל בגיטרה, מעגל קטן וחברים קרובים, מצא את דרכו בשנה האחרונה אל קדמת הבמה. וינברג לא מגדיר את עצמו כזמר במובן המקובל, אלא כאיש של נשמה, כזה שבא מהקומזיץ ומהלב, ושואף לגעת בנקודה הפנימית.

קליפ הבכורה המושקע נולד ברגעים המרוממים של קבלת שבת צפתית, שם פגש יהודה בלחן מרגש למילים "צדיק כתמר יפרח". הניגון, פרי יצירתו של שיבי קלר, לא נתן לו מנוח והפך לשליחות: להוציא החוצה אוצר נסתר ולשתף בו עוד לבבות. מתוך כך נוצר פרויקט חסידי אותנטי, שצולם כולו בצפת, בין הסמטאות העתיקות ובבית הכנסת "הבית בט״ו", יחד עם נבחרת מרשימה של אנשי נשמה מקומיים. קרדיטים: לחן וביצוע במקור: שיבי קלר עיבוד והפקה מוזקלית: יונתן בלוי