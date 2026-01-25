כיכר השבת

נפתלי חיים במחרוזת שירי חופה מרגשת

הזמר נפתלי חיים במחרוזת שירי חופה מרגשת במיוחד עם להיטי חופה מוכרים. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

(צילום: ישראל ברכה)

אחרי סינגל הבכורה "אבוד בדרך", משחרר הזמר נפתלי חיים מחרוזת חופה מושקעת, בה משולבות קלאסיקות מרגשות בביצוע מלא רגש ונשמה.

נפתלי חיים, שהתייתם מאימו ז"ל בשנים האחרונות, בחר להפוך את הכאב האישי לשליחות של שמחה.

הוא מקדיש את התקופה הזו לליווי זוגות ברגע המרגש בחייהם, מתוך רצון לגעת בלבבות ולחבר בין אנשים דרך כוחה של המוזיקה.

המחרוזת כוללת עיבודים חדשים ללהיטים מוכרים של ענקי הזמר, ועל העיבוד המוזיקלי הופקד המפיק מוישי כהנא שיצר מעטפת מוזיקלית עשירה הכוללת נבחרת נגנים מובילה בתעשייה.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי כהנא

