יוסף עבאדי בסינגל משמח: "רגעים של אושר"

הזמר יוסף עבאדי בסינגל חדש שכתב והלחין היוצר רמי לב - "רגעים של אושר". על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד רמי רבא (סינגלים וקליפים)

יש שירים שפשוט גורמים לך לחייך בלי להתאמץ, וזה בדיוק הוייב שיוצא מהסינגל החדש של יוסף עבאדי.

אחרי התקופה המטלטלת שכולנו עברנו, עבאדי בוחר לעצור ולהודות לבורא עולם על הדברים הפשוטים, אלו שאנחנו בדרך כלל שוכחים במרוץ החיים. בלהיט פופ חדש שכתב והלחין רמי לב, הוא לוקח את כולנו למסע של אמונה ואופטימיות, כזה שמתחיל בשמש של הבוקר וממשיך לאורך כל היום.

את השיר מלווה קליפ אנימציה מרהיב ומושקע, שבו יוסף הופך לדמות מצוירת המדמה אותו במדויק, ומטייל בתוך עולם צבעוני שממחיש את מילות השיר. ומתחבר מצוין להפקה המוזיקלית האנרגטית של רמי רבא.

קרדיטים:

מילים ולחן: רמי לב

עיבוד והפקה מוזיקלית: רמי רבא

