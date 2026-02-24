אבירם שוקרון בסינגל חדש: "מיליון דרכים"

הזמר והיוצר המבטיח אבירם שוקרון (37) מפתח תקווה, משחרר את הסינגל השלישי שלו - "מיליון דרכים" - בו הוא ממשיך לצקת לתוך היצירה המוזיקלית את עולמו הפנימי, הרוחני והאמוני.

שוקרון, המשקיע את שעות הבוקר המוקדמות בלימוד בכולל, מביא עמו ניסיון במה נרחב ורב-שנים: בוגר מקהלת הרבנות הצבאית לשעבר ומפקדה, זמר ליווי של הזמר העולמי אברהם פריד, חזן ופייטן בשבתות ובחגים, ומנחה שבתות חתן ובר מצווה ברחבי הארץ. כל זאת לצד אלבום בכורה שלם שבדרך - "היום לפני מחר".

"מיליון דרכים" הוא הסינגל השלישי מתוך האלבום, בו ממחיש שוקרון משאלה המשותפת לכולנו - למצוא את הדרך אל הקב"ה, בבחינת "דרשנוך, הימצא לנו". חיי היום-יום, על כל עומסיהם ותוכניותיהם, לא תמיד מותירים לנו מקום לעצור ולהודות. השיר מתאר את הציפייה הנצחית אל הגאולה, את הרצון למצוא את האיזון בין השגרה לבין החיים עצמם - ואת האחדות העוצמתית שבתוך כל הקשיים.

"ואם כמעט נשברנו, נתנו את הכל, שרק תראה אותנו, לא מביטים שוב לאחור..." - כך מסיים הפזמון, בקריאה גדולה אל ה' שישמע תפילתנו ברחמים.

כיוצר שלם בכל מובן המילה - שוקרון חתום לבדו על המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית. הסינגל מציין עמדה חדשה בהתפתחותו האמנותית: לראשונה, שיר קצבי בהפקת פופ עדכנית ומלאת אנרגיה, עם גיטרות וכלי נשיפה - בשורה ראשונה לעוד שירים קצביים שבדרך. השיר החדש ממשיך את הקו שהחל ב"דמעות" ו"הלוואי הייתי" - ומוכיח כי שוקרון בונה בשלב אחר שלב עולם יצירתי שלם, אישי ומרגש.

קרדיטים:

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: אבירם שוקרון