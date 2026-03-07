כיכר השבת

יחיאל ליכטיגר בסינגל קליפ מרגש: “חוזרים לאבא”

הזמר והחזן יחיאל ליכטיגר בסינגל־קליפ חדש, בשם “חוזרים לאבא”. הלחן והמילים של נפתלי שובל ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של איתמר שקדי (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: דוידי נחשון
(צילום: דוידי נחשון)

בעוד תושבי ארץ ישראל רצים שוב ושוב למקלטים בין אזעקות והתרעות חירום, משחרר הזמר והחזן יחיאל ליכטיגר סינגל־קליפ חדש, מרגש וסוחף בשם “חוזרים לאבא”. השיר נוגע בלב ומעביר מסר רוחני עמוק על אבא שבשמים הממתין לילדיו שישובו אליו.

הסינגל נולד על רקע התופעה המיוחדת שהורגשה בקרב רבים בעם ישראל, מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' בשמחת תורה - תופעה של התחזקות באמונה והתקרבות לאבינו שבשמים. במסגרת אותה התעוררות רוחנית, רבים החלו לקבל על עצמם מצוות ולהתחזק, כאשר אחד הביטויים הבולטים לכך הוא צעירים ורבים נוספים שהחלו ללבוש בין היתר “רק ציצית” – דבר שלא היה נפוץ עד כה.

“בעקבות התופעה המעניינת של החזרה בתשובה ואפקט הציציות, פניתי למלחינים רבים עד שהגעתי למלחין נפתלי שובל, שהלחין וכתב מילים מיוחדות, ויחד עם העיבוד של איתמר שקדי יצא תוצר מושלם, מרגש ומיוחד במינו”.

לסינגל מתלווה קליפ מושקע ומרגש, אותו צילם והפיק דוידי נחשון, שמצליח להעביר סיפור ומסר עוצמתי בצורה ייחודית ומרגשת.

קרדיטים:

מילים ולחן: נפתלי שובל.

עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי.

מקהלת ילדים: דובי פרידמן, דודי ליכטיגר, חיים סטנגי.

2
וואוו! איזה שיר מרטיט ומרגש !! וקליפ ממש יפה!
לאה
1
אחלה יחיאל, שאפו
אשר

