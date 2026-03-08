כיכר השבת

דוד יוסף טובים בסינגל בכורה: "לא לפחד"

הזמר והיוצר דוד יוסף טובים בסינגל בכורה שכתב והלחין ברוח התקופה - "לא לפחד". העיבוד וההפקה המוזיקלית של ראובן חיון (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: שמואל דהן
(צילום: שמואל דהן)

קרדיטים:

מילים ולחן: דוד יוסף טובים/מקורות

עיבוד נגינה והפקה מוזיקלית: ראובן חיון

מילים:

בית 1

לא לפחד

גם אם כל העולם רועד

עומד להכחד

ולא יהיה מי ששורד

לא לוותר

גם אם כל העולם אומר

שאין סיכוי יותר

לא לא לוותר

פזמון 1

כי העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל

כל העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל לא לפחד כלל

לא לפחד.

בית 2

להתבודד

כי יש מי שמעודד

אז לא צריך להתמודד

רק לא לפחד

פזמון 2

כי העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל

כל העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל לא לפחד כלל

לא לפחד.

