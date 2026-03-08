דוד יוסף טובים בסינגל בכורה: "לא לפחד"

קרדיטים:

מילים ולחן: דוד יוסף טובים/מקורות

עיבוד נגינה והפקה מוזיקלית: ראובן חיון

מילים:

בית 1

לא לפחד

גם אם כל העולם רועד

עומד להכחד

ולא יהיה מי ששורד

לא לוותר

גם אם כל העולם אומר

שאין סיכוי יותר

לא לא לוותר

פזמון 1

כי העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל

כל העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל לא לפחד כלל

לא לפחד.

בית 2

להתבודד

כי יש מי שמעודד

אז לא צריך להתמודד

רק לא לפחד

פזמון 2

כי העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל

כל העולם הוא גשר צר

והעיקר רק לא לפחד כלל

לא לפחד כלל לא לפחד כלל

לא לפחד.