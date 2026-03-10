אהרון סיטבון בסינגל חדש: "ניגון יהודי"

10 10 0:00 / 4:04

הזמר והיוצר אהרון סיטבון מציג סינגל חדש ומיוחד "ניגון יהודי" יחד עם קליפ מיוחד שנוצר בבינה מלאכותית. השיר מגיע בתקופה של נסים גלויים וחסדים גדולים של אלוקים, כשהנס של פורים מתקיים בימים ההם בזמן הזה.