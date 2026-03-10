כיכר השבת

אהרון סיטבון בסינגל חדש: "ניגון יהודי"

הזמר והיוצר הוותיק והאהוב אהרון סיטבון בסינגל חדש שהלחין - "ניגון יהודי". המילים כמו גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של הצמד אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים) 

הזמר והיוצר אהרון סיטבון מציג סינגל חדש ומיוחד "ניגון יהודי" יחד עם קליפ מיוחד שנוצר בבינה מלאכותית. השיר מגיע בתקופה של נסים גלויים וחסדים גדולים של אלוקים, כשהנס של פורים מתקיים בימים ההם בזמן הזה.

"ניגון יהודי" מביא שמחה, תקווה ואור ללבבות, ומחבר אותנו לרגעים של אחדות וחיזוק רוחני, כמו שמופיע בשיר: "זהו שיר על חלום, שכולנו נשיר ביחד, שיר על הטוב שכולנו רואים בימינו." "יבוא כבר משיח, יבנה את המקדש, לא נדע עוד מלחמה."

קרדיטים:

לחן: אהרון סיטבון

מילים: אלי קליין ואיצי ברי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

