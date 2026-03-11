כיכר השבת

דוד קנובלוך בסינגל תפילה חדש: "ותקשיב"

הזמר והמלחין דוד קנובלוך מגיש שיר תפילה מרגש בשם "ותקשיב" היוצא לכבוד יום ההילולא של זקינו, רבי אלימלך מליז’נסק זצ״ל. הלחן של קנובלוך ואילו העיבוד המוזיקלי של מנחם פרידמן (סינגלים וקליפים)

הזמר והמלחין דוד קנובלוך מגיש שיר תפילה מרגש בשם "ותקשיב" היוצא לכבוד יום ההילולא של זקינו, רבי אלימלך מליז’נסק זצ״ל.

מילות השיר לקוחות מתפילתו הידועה של רבי אלימלך, והלחן נכתב על ידי נכדו קנובלוך. על העיבוד המוזיקלי והמיקס אחראי מנחם פרידמן.

דרך תפילה זו אנו פונים אל השם בבקשה אחת ופשוטה: שיקשיב לתפילותינו, למה שנוגע ללבנו ולגעגוע של כל יהודי הקורא אליו מעומק הלב.

המילים הקדושות הללו, המלוות את עם ישראל כבר דורות, מזכירות לנו שאין תפילה קטנה מדי וכל תפילה הנאמרת מהלב נשמעת ומתקבלת.

יהי רצון שהשיר יעורר את הלבבות להתחזק באמונה, ושנזכה לברכות, ישועות ורפואות לכל המאזינים, בזכות בעל ההילולא.

קרדיטים:

לחן ושירה: דוד קנובלוך

מילים: מתוך תפילת רבי אלימלך מליז’נסק

עיבוד מוזיקלי: מנחם פרידמן

