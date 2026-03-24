יהודה נר בסינגל קליפ חדש: "כמה טוב"

קרדיטים:

מילים: יהודה נר

לחן: יהודה נר, אברומי שטרנפלד

עיבוד והפקה מוזיקלית: אברומי שטרנפלד

מילים:

כמה נקודות טובות יש בי

כמה מעשים טובים עשיתי

כמה שניסיתי וראיתי

שהתפללתי והשם פשוט הקשיב לי

כמה שחיפשתי ת'אמת שלי

השם פשוט פתח לי את הלב שלי

בכל פעם שרצתי ונכשלתי התחלתי מחדש והתגברתי

תראה כמה טוב

תראה כמה טוב

יש בך

עוד מחשבה

עוד נקודה

כל כך טובה

תראה כמה טוב

תראה כמה טוב

יש בך

תביט מולך

מול המראה

אתה כמו מנגינה נה נה נה

אתה כמו מנגינה נה נה נה

אתה כמו מה, מה ?

אתה אומנות ויצירה

אתה מעל טבע הבריאה

אתה מלא לב ונשמה

אתה טוב איך שאתה

אתה עובד תמיד בהתמדה

להגיד מילה מילה טובה

לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה

פשוט תיקח נשימה

תשמור רגע לעצמך

לאהוב את מי שאתה

תעצור את כל העולם מסביבך

אתה עולם שלם

חי נושם

לב פועם עם עם

תקשיב ללב

תקשיב ללב

תקשיב

תראה כמה טוב

תראה כמה טוב

יש בך

עוד מחשבה

עוד נקודה

כל כך טובה

תראה כמה טוב

תראה כמה טוב

יש בך

תביט מולך

מול המראה

אתה כמו מנגינה נה נה נה

אתה כמו מנגינה נה נה

אתה כמו מה, מה ?