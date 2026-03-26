כיכר השבת

ילד הפלא ארי קראוס בסינגל קליפ בכורה: "מלך ברחמיו"

ילד הפלא ארי קראוס משיק את סינגל הבכורה שלו יחד עם מקהלת מלכות ומקהלת חסידימלאך. הלחן של שמעון בנצלוביץ והעיבוד של נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

אחרי שהספיק בתוך תקופה קצרה לכבוש את הבמות הגדולות ביותר במגזר בארץ ובחו"ל, ילד הפלא ארי קראוס משיק קליפ בכורה מרגש משלו, אליו מתלוות מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר ומקהלת הילדים 'חסידימלעך' של יענקי לוינגר, בה התחיל את דרכו המוזיקאלית.

הלחן, מתוך תפילה מיוחדת שהייתה נאמרת בקהילות ישראל בשמחת תורה עבור אורחים והולכי דרכים שעתידים לחזור לביתם בשלום, הולחן על ידי המלחין החדש והמפתיע שמעון בנצלוביץ אחרי שמחת תורה תשפ"ד ומאורעתיו הבלתי נשכחים רח"ל.

העיבוד המוזיקאלי של נפתלי לנדסמן ממקהלת 'מלכות'.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר