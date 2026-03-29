שי וינר בסינגל קליפ חדש: "יבוא שלום"

נער הפלא שי וינר בסינגל תפילה חדש - "יבוא שלום", פנייה עמוקה ואינטימית אל אלוקים כ"אבא טוב" — אב שמחכה לבניו, שומע את בקשותיהם ותפילותיהם ומבין שהעולם זקוק ללטיפה ונחמה של אבא. שי לא מסתיר דבר: הוא שואל שאלות קשות, עורך חשבון נפש ומבקש שהתיקון, כן, גם זה, יגיע עוד היום. המילים של בנימין אלבז (שחתום גם על "תן לי") פוגשות כאן רגע של כנות בלתי אמצעית: "אם עברנו את המדבר, אם הגענו אל ההר, תגיד לנו מה עוד נשאר".
זוהי תפילת הדור, תפילה שאינה מסתפקת בפסוקים המוכרים, אלא יוצאת ממקום של בן הסומך על אביו ויודע שהוא ישיב את תפילתו ריקם: "תקשיב לתפילות ילדיך שבוכים לך בקול" אמירה המקפלת בתוכה הן את השבר והן את הביטחון המוחלט.
קרדיטים:
מילים ולחן: בנימין אלבז
עיבוד והפקה מוזיקלית: נאור טיבי ודניאל צ'רננקו
