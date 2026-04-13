כיכר השבת
בדרך לאלבום:

חג'בי מארח את קובי ברומר וחיים פורטל: "עוד הכל יסתדר"

הזמר ויוצר האקאפלה 'חג'בי' בסינגל נוסף מתוך אלבום הבכורה שלו שיוצא בקרוב והפעם הוא מארח את הזמר קובי ברומר והיוצר חיים פורטל שגם כתב והלחין את הסינגל המשותף (סינגלים וקליפים)

בשיא הסערה ובימים של חוסר ודאות, מפגש אקראי אחד הוליד יצירה שכולה נחמה. חג׳בי מארח את הזמר קובי ברומר והיוצר והזמר חיים פורטל לגרסה ווקאלית מרגשת וקיצבית שמעניקה זריקת עידוד של אמונה: "אל דאגה, עוד הכל יסתדר".

כשמדברים על "מוזיקה מהלב", מתכוונים בדיוק לזה. חג׳בי, שלא עוצר לרגע בעונה הווקאלית הפורייה שלו כשהוא מכריז על אלבום ווקאלי שלם שיוציא במהלך ימי הספירה, מפתיע בשיתוף פעולה יוצא דופן. זה התחיל במפגש אקראי, המשיך בחיבור נשמתי והסתיים בטריו ווקאלי שמרעיד את הלב. אל חג׳בי מצטרפים הזמר המצליח קובי ברומר והיוצר והזמר חיים פורטל (שאף חתום על המילים והלחן), לביצוע שכולו תקווה.

קרדיטים:

לחן ומילים: חיים פורטל

הפקה ווקאלית: חג'בי

