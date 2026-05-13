ינון טייב בסינגל רגאיי וראפ ליום ירושלים: "ובנה אותה"

ינון טייב בלהיט רגאיי-יהודי – "ובנה אותה"לקראת יום ירושלים החגיגי, המוזיקאי והיוצר הירושלמי ינון טייב משיק סינגל חדש ועוצמתי – "ובנה אותה". השיר, שיושב על מקצב רגאיי שורשי וסוחף, משלב בין מילות התפילה המרגשות מהסידור לבניין ירושלים, לבין טקסט אישי ותפילה שנכתבה כעיבוד לפרקי התהילים מתיקון חצות של דוד המלך.

הלחן של השיר "נקטף מהשמיים" באחד מטיוליו של ינון בהרי ירושלים, ונדבק באופן פלאי למילות 'ובנה אותה' מהסידור. במשך שנים שר ינון את המנגינה הזו, אך הרגיש שהיה חסר בה עוד חלק – עד שנכתבה התפילה האישית מתוך השראה של תיקון חצות.

השיר חיכה בסבלנות באולפן, עבר שעות ארוכות של עיבודים מורכבים, שכבות מקהלה וסקסופונים חיים, עד שהגיע למוצר המוגמר בדיוק בזמן לחגיגות יום ירושלים.

"הסינגל הולחן על מקצב הרגאיי, סגנון שהשפיע רבות על חזרתי בתשובה כחלק ממסע חיפוש ארוך בדרך הביתה – לישראל, ולבסוף לירושלים עיר הקודש בה אני גר, לומד ועובד כבר שנים", מספר ינון.

ינון טייב חתום על כל שלבי היצירה: החל מהמילים והלחן, דרך העיבוד המוזיקלי וההקלטות שבוצעו באולפנו הביתי, ועד לשלבי המיקס והמאסטרינג הסופיים.