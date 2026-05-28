אלחנן שטיינמץ בסינגל שבת חדש: "ידיד נפש"

איך נראית שבת שלמה - בתוך כמה דקות?

הזמר אלחנן שטיינמץ משיק קליפ מיוחד ומסקרן לסינגל השבת החדש "ידיד נפש", עם בימוי וקונספט ויזואלי יוצא דופן: לאורך הקליפ כולו שטיינמץ נראה יושב ליד שולחן השבת - בזמן שהעולם שסביבו משתנה ללא הפסקה.

על הרעיון המקורי והבימוי מתחילתו ועד סופו אחראי שטיינמץ.

כניסת שבת. סעודת ליל שבת. בוקר של שבת. סעודה שלישית. מוצאי שבת והבדלה.

הזמן חולף, הסצנות מתחלפות, האווירה משתנה - ורק דבר אחד נשאר קבוע: נקודת השקט שמסביב הכל קורה.

מדובר בקונספט צילום חדשני ומרענן, בסגנון קולנועי שמביא לשולחן חוויית צפייה שונה מהרגיל - כזו שלא נשענת רק על שיר טוב, אלא גם על סיפור ויזואלי שנבנה מול העיניים.

מעבר לקליפ, גם השיר עצמו מסמן כיוון מעניין. "ידיד נפש" מביא מנגינה מרגשת, סוחפת ומלאת אווירת שבת, כזו שמבקשת להיכנס אל שולחנות השבת, הישיבות והבתים - ולהפוך לחלק בלתי נפרד מהפס הקול של השבת.

קרדיטים:

מילים: ר׳ אלעזר אזכרי

לחן: ליעד בנאי

עיבוד והפקה מוזיקלית: ליעד בנאי