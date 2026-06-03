כיכר השבת

שייע קאלר ותזמורתו מבצעים את "הדבסט של מונה"

המוזיקאי שייע קאלר יחד עם להקתו מארה"ב, במחרוזת ביג־בנד אינסטרומנטלית חיה למיטב הקטעים של המלחין והמעבד משה מונה רוזנבלום (סינגלים וקליפים)

1תגובות

כל מי שחובב מוזיקה יהודית, לא צריך היכרות עם ההיסטוריה המוזיקלית של מונה. אינספור פתיחים, עיבודים ולחנים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה היהודית נושאים את החותם הייחודי שלו, עם השפעה שממשיכה עד היום.

באירוע שבע ברכות מיוחד שנערך לאחרונה, ביצע שייע קאלר יחד עם להקתו מארה"ב, מחרוזת ביג־בנד אינסטרומנטלית חיה באורך כ־12 דקות, עם מחווה לרגעים המוזיקליים האיקוניים של מונה. לצורך הפקת המחרוזת, התיישבו כלל חברי הלהקה, ובחרו את מיטב הקטעים הטובים ביותר של מונה, והתוצאה לפניכם.

קרדיטים:

לחנים: מונה

עיבוד והפקה מוזיקלית: שייע קאלר בנד

ניהול פרוייקט: יהודה לובין

משה מונה רוזנבלוםשיע קלר

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הוא משוגע לגמרי הקלער הזה טירוף מוחלטטטטטט
חסיד

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