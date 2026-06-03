שייע קאלר ותזמורתו מבצעים את "הדבסט של מונה"

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כל מי שחובב מוזיקה יהודית, לא צריך היכרות עם ההיסטוריה המוזיקלית של מונה. אינספור פתיחים, עיבודים ולחנים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה היהודית נושאים את החותם הייחודי שלו, עם השפעה שממשיכה עד היום.